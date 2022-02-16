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Угорщина у разі потреби готова прийняти потенційних біженців з України

Середа, 16 лютого 2022, 16:45

Угорщина може подбати про десятки тисяч потенційних біженців з України, якщо виникне така потреба.

Про це заявив у середу керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуйяш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Правила надання притулку зрозумілі, перша безпечна країна має надати притулок", - сказав Гуйяш на брифінгу, додавши, що інтерес Угорщини полягає у тому, щоб уникнути війни у ​​російсько-українському протистоянні.

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Він додав, що три тижні тому прем'єр-міністр звернувся у профільні міністерства, щоб уточнити плани у випадку можливої хвилі біженців з України.

Гуйяш також підкреслив, повідомляє видання Index, що Угорщина не має наміру відправляти своїйх військових в Україну, оскількі це було б безвідповідально.

1 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Москви заявив, що вважає за можливе укладення договору між Росією та НАТО, який би забезпечив безпеку в регіоні. 

Водночас, Угорщина не хоче розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО, оскільки не бачить у цьому потреби. 

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