Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Венгрия в случае необходимости готова принять потенциальных беженцев из Украины

Среда, 16 февраля 2022, 16:45

Венгрия может позаботиться о десятках тысяч потенциальных беженцев из Украины, если возникнет такая необходимость.

Об этом заявил в среду руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Правила предоставления убежища понятны, первая безопасная страна должна предоставить убежище", - сказал Гуйяш на брифинге, добавив, что интерес Венгрии состоит в том, чтобы избежать войны в российско-украинском противостоянии.

Он добавил, что три недели назад премьер-министр обратился в профильные министерства, чтобы уточнить планы в случае возможной волны беженцев из Украины.

Гуйяш также подчеркнул, сообщает издание Index, что Венгрия не намерена отправлять своих военных в Украину, поскольку это было бы безответственно.

1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву заявил, что считает возможным заключение договора между Россией и НАТО, который бы обеспечил безопасность в регионе.

В то же время Венгрия не хочет размещать на своей территории дополнительные силы НАТО, поскольку не видит в этом необходимости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Венгрия Россия

Статьи

Шаг к признанию ОРДЛО: какие риски и возможности для Украины несет выход РФ из Минских соглашений

Признает ли Путин "независимыми" псевдообразования Донбасса? Какие последствия это будет иметь, а главное – какой из возможных сценариев безопаснее для Украины?
16 февраля 2022 — Мария Золкина, для Европейской правды

"Мы услышали, что Украина хочет присоединиться к НАТО". Интервью заместителя госсекретаря США

Венди Шерман: "Есть вероятность, что Путин оставит войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки".
16 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Севгиль Мусаева

"Лучше - ужасный конец. Если Украине не подходит "Минск", его стоит расторгнуть"

"Путин привык прятаться за 'Минском'. Война на Донбассе позволяет России военные действия на границе с вами практически безнаказанно".
15 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда