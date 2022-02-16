Венгрия в случае необходимости готова принять потенциальных беженцев из Украины

Венгрия может позаботиться о десятках тысяч потенциальных беженцев из Украины, если возникнет такая необходимость.

Об этом заявил в среду руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Правила предоставления убежища понятны, первая безопасная страна должна предоставить убежище", - сказал Гуйяш на брифинге, добавив, что интерес Венгрии состоит в том, чтобы избежать войны в российско-украинском противостоянии.

Он добавил, что три недели назад премьер-министр обратился в профильные министерства, чтобы уточнить планы в случае возможной волны беженцев из Украины.

Гуйяш также подчеркнул, сообщает издание Index, что Венгрия не намерена отправлять своих военных в Украину, поскольку это было бы безответственно.

1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву заявил, что считает возможным заключение договора между Россией и НАТО, который бы обеспечил безопасность в регионе.

В то же время Венгрия не хочет размещать на своей территории дополнительные силы НАТО, поскольку не видит в этом необходимости.