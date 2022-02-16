Парламент Греції схвалив угоду на 3 млрд євро для придбання трьох французьких фрегатів

Парламент Греції затвердив угоду на 3 мільярди євро із придбання трьох нових фрегатів французького виробництва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише "Балканський оглядач".

Два військові кораблі мають бути доставлені в 2025 році, а третій - 2026 року, з можливістю придбати четвертий фрегат, який буде готовий у 2027 році.

Депутати також проголосували за додавання шести нових французьких винищувачів Rafale до існуючого замовлення на 18 літаків.

Міністр оборони Нікос Панайотопулос заявив, що грецька армія потребує модернізації після неодноразового скорочення фінансування під час гострої фінансової кризи в країні 2010-2018 років.

"Немає жодної програми озброєння, яка є "трохи необхідною" або "деякою мірою необхідною". Усі програми озброєння, які ми подали на затвердження, так чи інакше є абсолютно необхідними для збройних сил – надзвичайно необхідні, терміново необхідні", - сказав Панайотопулос законодавцям під час дебатів у парламентських комітетах.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Франції Еммануель Макрон досягли угоди щодо покупки фрегатів минулого року, разом із угодою про розширене оборонне співробітництво між країнами.

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