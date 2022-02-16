Парламент Греции одобрил сделку на 3 млрд евро для покупки трех французских фрегатов

Парламент Греции утвердил соглашение на 3 миллиарда евро по приобретению трех новых фрегатов французского производства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет "Балканский обозреватель".

Два военных корабля должны быть доставлены в 2025 году, а третий – в 2026 году, с возможностью приобрести четвертый фрегат, который будет готов в 2027 году.

Депутаты также проголосовали за добавление шести новых французских истребителей Rafale в существующий заказ на 18 самолетов.

Министр обороны Никос Панайотопулос заявил, что греческая армия нуждается в модернизации после неоднократного сокращения финансирования во время острого финансового кризиса в стране 2010-2018 годов.

"Нет никакой программы вооружения, которая является "немного необходимой" или "в некоторой степени необходимой". Все программы вооружения, которые мы подали на утверждение, так или иначе абсолютно необходимы для вооруженных сил - чрезвычайно необходимы, срочно необходимы", - сказал Панайотопулос законодателям во время дебатов в парламентских комитетах.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эммануэль Макрон достигли соглашения по покупке фрегатов в прошлом году вместе с соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве между странами.