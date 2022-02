Президентка Словаччини: парламент РФ не може диктувати питання територіальної цілісності України

Президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила звернення Державної думи РФ до президента Владіміра Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані території України на Донбасі.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Територіальна цілісність України, в тому числі на Донбасі, не те, що має диктувати російський парламент. Вирішувати можуть лише українці, а ми - підтримувати. Не можна говорити про мир, але робити кроки, які його підривають", - написала Чапутова.

#Ukraine’s territorial integrity, including in #Donbas, is not for #Russia’s parliament to dictate. It is solely for the Ukrainians to decide and for us to support. One cannot talk about peace but take steps that undermine it.