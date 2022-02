В Словакии президентский дворец подсветили цветами украинского флага

Президентский дворец в Словакии подсветили голубым и желтым цветами, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", фото дворца в сине-желтой подсветке опубликовала в своем Twitter президент страны Зузанна Чапутова.

"Сейчас, когда Украина отмечает День единства, президентский дворец – в сине-желтых цветах в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но сильнее нас делает наше единство и решительность в защите демократии и свободы", – написала она.

As #Ukraine marks the #UnityDay, the Presidential Palace is lit in blue & yellow 🇺🇦 as an expression of support to our neighbour. Symbols are important but it’s our unity & resolve to stand for democracy & freedom that makes us stronger. pic.twitter.com/6sRODzi8Ow