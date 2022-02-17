США предупреждают о продолжающемся усилении войск РФ вокруг Украины - CNN

В США сообщили, что за последние дни Россия стянула к границам с Украиной еще около 7000 военных, несмотря на заявления о начале отвода своих сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарий представителя Белого дома, общавшегося на условиях анонимности.

Собеседник отметил, что этот рост численности войск свидетельствует о ложности заявлений РФ об отводе, и утверждение Москвы об открытости к дипломатии может быть только прикрытием.

"Все, что мы сейчас видим, намекает, что они только для публичных заявлений говорят о переговорах и деэскалации, а тем временем готовятся к войне", - сказал чиновник.

По его словам, РФ может придумать какой-то повод для атаки, например, о какой-то угрожающей активности НАТО или нарушении границы РФ, или же заявляя о жестоких преступлениях на оккупированной территории востока Украины.

"Стоит ожидать еще больше дезинформации от подконтрольных государству росСМИ в ближайшие дни… Мы не знаем, в каком формате может появиться этот ложный повод. Но надеемся, что мир готов", - сказал собеседник CNN.

Напомним, в своей речи по ситуации вокруг Украины 15 февраля президент США Джо Байден отметил, что рядом с украинскими границами находится около 150 тысяч российских военных.

Также 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования железнодорожным и автомобильным транспортом.

В то же время, разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы.

Об отсутствии признаков деэсклации сказал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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