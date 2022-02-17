Байден і Шольц: заяви РФ про відведення військ мають підтверджуватися діями

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Росію розрядити напругу біля кордону з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Байден і Шольц стверджують, що ситуація довкола України є "надзвичайно серйозною", оскільки все ще існує ризик російської військової агресії, заявив у середу речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт після телефонної розмови двох лідерів.

Байден і Шольц заявили, що істотного відведення російських військ від українського кордону не спостерігається.

Як повідомили в Білому домі, лідери США та Німеччини також обговорили "відповідні розмови з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо продовження військового нарощування Росії на кордонах України".

"Вони підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України та наголосили на важливості продовження трансатлантичної координації дипломатії та заходів стримування, а також посилення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у США заявили, що за останні дні Росія стягнула до кордонів з Україною ще близько 7000 військових, попри заяви про початок відведення своїх сил.