Байден и Шольц: заявления РФ об отводе войск должны подтверждаться действиями

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Россию разрядить напряжение у границы с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Байден и Шольц утверждают, что ситуация вокруг Украины является "чрезвычайно серьезной", поскольку все еще существует риск российской военной агрессии, заявил в среду представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт после телефонного разговора двух лидеров.

Байден и Шольц заявили, что существенного отвода российских войск от украинской границы не наблюдается.

Как сообщили в Белом доме, лидеры США и Германии также обсудили "соответствующие разговоры с президентом Путиным и президентом Зеленским по поводу продолжения военного наращивания России на границах Украины".

"Они подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и отметили важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также усиление восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в США заявили, что за последние дни Россия стянула к границам с Украиной еще около 7000 военных, несмотря на заявления о начале отвода своих сил.