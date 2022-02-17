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Перебои на железной дороге и обесточенные дома: в Британии наводят порядок после шторма

Четверг, 17 февраля 2022, 09:37

В Шотландии и северной части Англии после шторма "Дадли" в ночь на 17 февраля наводят порядок на железной дороге и чинят линии электропередач, тысячи людей остались без света.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Шторм с обильным дождем и сильным ветром  накрыл ряд районов Шотландии, Англии и Северной Ирландии.

Для ряда дорог в Шотландии объявили спецпредупреждение из-за сильного ветра. Железнодорожный оператор ScotRail еще с 16:00 в среду начал отменять поезда из-за опасности инцидентов, большинство рейсов в четверг до 10:00 также отменены, чтобы ликвидировать последствия непогоды – убрать ветки на путях, починить электролинии и сигнальную систему.

 

По словам директора компании, шторм нанес большой ущерб и на отдельных линиях рейсов не будет, вероятно, в течение всего дня.

 

На севере Англии без света остались тысячи домов, в 4000 снабжение до сих пор не восстановили. Как свидетельствует видео одного из жителей графства Камбрия, ветер был такой силы, что частично сдувал в противоположном направлении воду в ручье.

Уже 18 февраля в Британии ждут новый шторм "Энис". По прогнозам, он может быть даже мощнее предыдущего.

Шторм "Дадли" стал четвёртым сильным штормом с осени. В январе штормы "Малик" и "Корри" временно оставили без света около 200 000 домов, в результате падения деревьев погибли несколько человек.

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Великобритания стихийные бедствия

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