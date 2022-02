Перебои на железной дороге и обесточенные дома: в Британии наводят порядок после шторма

В Шотландии и северной части Англии после шторма "Дадли" в ночь на 17 февраля наводят порядок на железной дороге и чинят линии электропередач, тысячи людей остались без света.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Шторм с обильным дождем и сильным ветром накрыл ряд районов Шотландии, Англии и Северной Ирландии.

Для ряда дорог в Шотландии объявили спецпредупреждение из-за сильного ветра. Железнодорожный оператор ScotRail еще с 16:00 в среду начал отменять поезда из-за опасности инцидентов, большинство рейсов в четверг до 10:00 также отменены, чтобы ликвидировать последствия непогоды – убрать ветки на путях, починить электролинии и сигнальную систему.

По словам директора компании, шторм нанес большой ущерб и на отдельных линиях рейсов не будет, вероятно, в течение всего дня.

На севере Англии без света остались тысячи домов, в 4000 снабжение до сих пор не восстановили. Как свидетельствует видео одного из жителей графства Камбрия, ветер был такой силы, что частично сдувал в противоположном направлении воду в ручье.

I’m not saying it’s all that windy in Cumbria but the waterfalls have gone into reverse #StormDudley pic.twitter.com/7HiXPCAy4N