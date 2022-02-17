Британія планує покінчити з "золотими візами", які приваблюють багатих росіян

Лондон готується скасувати свій режим так званих "золотих віз", оскільки дії Росії щодо України відновили заклики боротися з "брудними грошима", які потрапляють у Велику Британію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Інвесторська віза 1-го рівня у минулому приваблювала багатих російських та інших міжнародних інвесторів, які переселилися у Велику Британію за цією схемою.

Візова політика стала переглядатися після того, як відносини Британії з Росією погіршилися після отруєння колишнього російського агента Сергєя Скрипаля в Солсбері в 2018 році.

У 2015 році були посилені правила отримання інвесторської візи, згідно з якою люди повинні показати, що мають принаймні 2 мільйони фунтів стерлінгів для інвестування у Велику Британію, і було введено перевірку того, як заявники отримали свої гроші. З 2019 року заявники також повинні мати підтвердження банківського рахунку у Великій Британії.

Співрозмовники видання в оточенні міністра внутрішніх справ Пріті Патель заявили, що вона прагне скасувати весь режим через побоювання, що система може бути використана тими, хто відмиває незаконні кошти. Урядові чиновники підтвердили, що розробляються плани скасування віз протягом кількох тижнів.

У 2020 році парламентський комітет з розвідки та безпеки попередив, що "використання візової схеми інвесторів у Великій Британії" було привабливим для багатьох росіян.

За 12 місяців до вересня 2021 року уряд видав 798 інвесторських віз, 82 з яких були видані росіянам. За цей же період громадянам Китаю було видано 210 віз.

У 2018 році колишній міністр внутрішніх справ Ембер Радд попросила чиновників переглянути підстави, на яких понад 700 багатим росіянам було дозволено оселитися у Великій Британії за цією схемою. Після кількох років затримки уряд зобов’язався опублікувати свої висновки до квітня.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.