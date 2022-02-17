Посол у Німеччині застеріг Берлін від "гнилих компромісів" за спиною України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник застеріг федеральний уряд в Берліні від "гнилих компромісів" у російській кризі.

Про це він сказав газетам медіа-групи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Сьогодні йдеться не лише про запобігання нової російської війни посеред Європи. Іукраїнці сподіваються, що жодних гнилих компромісів над нашими головами і за рахунок нашого майбутнього не буде" - сказав Мельник.

За словами посла, німецький уряд не повинен йти на поступки президенту Росії Владіміру Путіну, підтвердити вільний вибір альянсів і водночас не відкладати членство України в НАТО в довгий ящик.

Мельник також сподівається, що канцлер Олаф Шольц скличе саміт у нормандському форматі на найвищому рівні в Берліні в найближчі тижні, щоб подолати "вкрай небезпечну мовчанку між президентом Зеленським і президентом Путіним".

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Москви закликав президента РФ Владіміра Путіна до деескалації.

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