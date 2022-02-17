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Посол в Германии предостерег Берлин от "гнилых компромиссов" за спиной Украины

Четверг, 17 февраля 2022, 10:57

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предостерег федеральное правительство в Берлине от "гнилых компромиссов" в российском кризисе.

Об этом он сказал газетам медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Сегодня речь идет не только о предотвращении новой российской войны среди Европы. И украинцы надеются, что никаких гнилых компромиссов над нашими головами и за счет нашего будущего не будет", - сказал Мельник.

По словам посла, немецкое правительство не должно идти на уступки президенту России Владимиру Путину, подтвердить свободный выбор альянсов и не откладывать членство Украины в НАТО в долгий ящик.

Мельник также надеется, что канцлер Олаф Шольц созовет саммит в Нормандском формате на самом высоком уровне в Берлине в ближайшие недели, чтобы преодолеть "крайне опасное молчание между президентом Зеленским и президентом Путиным".

Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Москву призвал президента РФ Владимира Путина к деэскалации.

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Германия

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