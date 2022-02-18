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Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

П'ятниця, 18 лютого 2022, 07:43

Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України і закликом до президента Джо Байдена накласти значні санкції, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це пише The Hill, повідомляє "Європейська правда".

 "Сьогодні, діючи двопартійно, Сенат Сполучених Штатів надіслав сильний сигнал Росії та всьому світу, що ми підтримуємо Україну", – сказав сенатор-республканець Роб Портман.

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Сенаторка-демократ Джин Шахін, яка була автором резолюції разом з Портманом, додала, що "проголосувавши переважною більшістю за цю резолюцію, сьогодні Сенат висловився в один голос".

"Демократи та республіканці єдині та віддані підтримці наших українських партнерів проти ескалації насильства та агресії Кремля. Путін зробить великий прорахунок і відчує всю вагу Конгресу США, якщо вирішить подальше вторгнення в Україну", – сказала Шахін.

Прийняття резолюції Сенатом, співавторами якої були приблизно 40 сенаторів, сталося після того, як керівництво Сенату та члени вищих комітетів оприлюднили спільну заяву, в якій говорилося, що якщо Путін посилить "свої триваючий наступ на суверенітет України, Росію потрібно змусити заплатити сувору ціну".

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що існує дуже високий ризик вторгнення протягом кількох днів, а британський прем’єр Борис Джонсон відзначив, що ситуація на кордоні з Україною продовжує залишатися дуже похмурою після обстрілу дитячого садка на Луганщині.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

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