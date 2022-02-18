Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины и призыв к президенту Джо Байдену наложить значительные санкции, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом пишет The Hill, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня, действуя двухпартийно, Сенат Соединенных Штатов направил сильный сигнал России и всему миру, что мы поддерживаем Украину", – сказал сенатор-республиканец Роб Портман.

Сенатор-демократ Джин Шахин, которая была автором резолюции вместе с Портманом, добавила, что "проголосовав подавляющим большинством за эту резолюцию, сегодня Сенат высказался в один голос".

"Демократы и республиканцы едины и преданы поддержке наших украинских партнеров против эскалации насилия и агрессии Кремля. Путин сильно просчитается и почувствует весь вес Конгресса США, если решится на дальнейшее вторжение в Украину", – сказала Шахин.

Принятие резолюции Сенатом, соавторами которой было примерно 40 сенаторов, произошло после того, как руководство Сената и члены комитетов обнародовали совместное заявление, в котором говорилось, что если Путин усилит "свое продолжающееся наступление на суверенитет Украины, Россию нужно заставить заплатить высокую цену".

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться очень мрачной после обстрела детского сада в Луганской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

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