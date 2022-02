Шторм в Германии: 3 погибших, остановлено железнодорожное сообщение и отложены авиарейсы

На северную часть обрушился шторм "Иления", в результате которого три человека погибли, остановлено железнодорожное сообщение и отложены авиарейсы.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

В Нижней Саксонии водитель легкового автомобиля погиб после того, как шторм вынес его авто на встречную полосу, и водитель врезался в грузовик. Двое людей погибли в результате падения деревьев на них.

Власти рекомендуют гражданам оставаться дома и по возможности спрятать автомобили в гаражи или закрытые паркинги.

В качестве меры предосторожности авиа- и железнодорожные компании отменяют рейсы и поезда в ряде регионов.

MUST SEE | Waves from a storm in Hamburg, Germany were so powerful they bust through a ferry window.



While some passengers near the window were knocked backward by the force of the wave, nobody was seriously injured. Officials are now investigating why the window gave way. pic.twitter.com/icGKCbfi2L