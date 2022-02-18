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Шторм в Германии: 3 погибших, остановлено железнодорожное сообщение и отложены авиарейсы

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Пятница, 18 февраля 2022, 11:03

На северную часть обрушился шторм "Иления", в результате которого три человека погибли, остановлено железнодорожное сообщение и отложены авиарейсы.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

В Нижней Саксонии водитель легкового автомобиля погиб после того, как шторм вынес его авто на встречную полосу, и водитель врезался в грузовик. Двое людей погибли в результате падения деревьев на них.

 

Власти рекомендуют гражданам оставаться дома и по возможности спрятать автомобили в гаражи или закрытые паркинги.

В качестве меры предосторожности авиа- и железнодорожные компании отменяют рейсы и поезда в ряде регионов.

В Гамбурге пассажирский паром попал под гигантскую волну посреди Эльбы и получил серьезные повреждения. Волна разбила защитное стекло перед пассажирами, никто серьезно не пострадал.

Метеорологи прогнозируют что в пятницу на Германию обрушится ураган "Зейнеп", который формируется вблизи Британии.

Напомним, над Польшей пронесся сильный ураган, в результате которого три человека погибли, 19 пострадали, повреждены были тысячи домов.

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Германия стихийные бедствия

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