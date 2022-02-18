Лідери G7 наступного тижня обговорять ситуацію довкола України 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив глав держав та урядів країн "Групи семи" (G7) на віртуальну зустріч у четвер, щоб обговорити напружену ситуацію довкола України.

Про це повідомив заступник офіційного речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, пише "Європейська правда".

"Метою зустрічі є підготовка до саміту G7, який пройде в замку Ельмау з 26 по 28 червня", - сказав Бюхнер.

"Вона також дасть можливість обмінятися думками з партнерами з G7 з актуальних тем, зокрема, щодо геополітичної ситуації з урахуванням ситуації на російсько-українському кордоні".

Півторагодинна зустріч 24 лютого має розпочатися о 15:00, опісля Шольц планує проінформувати про хід переговорів пресу.

Цього року Німеччина головує у G7, куди також входять Франція, Велика Британія, Італія, Японія, Канада та США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що існує дуже високий ризик вторгнення Росії в Україну протягом кількох днів, а британський прем’єр Борис Джонсон відзначив, що ситуація на кордоні з Україною продовжує залишатися дуже похмурою після обстрілу дитячого садка на Луганщині.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

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