Лидеры G7 на следующей неделе обсудят ситуацию вокруг Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил глав государств и правительств стран "Группы семи" (G7) на виртуальную встречу в четверг, чтобы обсудить напряженную ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщил заместитель официального пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер, пишет "Европейская правда".

"Цель встречи - подготовка к саммиту G7, который пройдет в замке Эльмау с 26 по 28 июня", - сказал Бюхнер.

"Она также позволит обменяться мнениями с партнерами по G7 по актуальным темам, в частности, относительно геополитической ситуации с учетом ситуации на российско-украинской границе".

Полуторачасовая встреча 24 февраля должна начаться в 15:00, после чего Шольц планирует проинформировать о ходе переговоров прессу.

В этом году Германия председательствует в G7, в которую также входят Франция, Великобритания, Италия, Япония, Канада и США.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения России в Украину в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться хмурой после обстрела детского сада в Луганской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

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