Глава МИД Греции: в конфликте в Украине не будет победителя
Пятница, 18 февраля 2022, 13:58
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отметил необходимость немедленной деэскалации напряженности вокруг Украины.
Об этом он заявил после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в пятницу, сообщает "Европейская правда".
"Мы считаем необходимой немедленную деэскалацию ситуации", - сказал Дендиас.
Он также отметил необходимость соблюдения Минских соглашений всеми сторонами.
"Конфликт в Украине не будет иметь ни одного победителя. Мы все проиграем", – заявил Дендиас.
Он добавил, что "Греция внимательно прислушивается к обеспокоенности России", но отметил, что также "принимает во внимание обеспокоенность европейских стран".
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