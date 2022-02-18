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Глава МИД Греции: в конфликте в Украине не будет победителя

Пятница, 18 февраля 2022, 13:58

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отметил необходимость немедленной деэскалации напряженности вокруг Украины.

Об этом он заявил после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Мы считаем необходимой немедленную деэскалацию ситуации", - сказал Дендиас.

Он также отметил необходимость соблюдения Минских соглашений всеми сторонами.

"Конфликт в Украине не будет иметь ни одного победителя. Мы все проиграем", – заявил Дендиас.

Он добавил, что "Греция внимательно прислушивается к обеспокоенности России", но отметил, что также "принимает во внимание обеспокоенность европейских стран".

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Греция Российский кризис

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