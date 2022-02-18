Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки потролив німців подякою за шоломи

Мер Києва Віталій Кличко вдячний Німеччині за рішення надати 5000 шоломів Україні, однак зазначає, що цього недостатньо для протистояння одній із найсильніших армій світу, яка стоїть перед дверима України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Кличко взяв слово під час панелі на Мюнхенській конференції з питань безпеки, участь у панелі брала і глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Мер Києва подякував Німеччині, яка, за його словами, в останні роки інвестувала мільярди у відновлення інфраструктури і реформування України. Але, зазначив Кличко, у цій критичній ситуації Україна опинилась перед однією із найсильніших армій у світі, тому потребує оборонної зброї.

"Ми готові боротися, ми готові захищати наші родини, державу, міста, громадян. Нам потрібна підтримка. Дякую за 5000 шоломів, але цього недостатньо. Ми не можемо захистити нашу країну тільки з цим", - сказав Віталій Кличко.

Бербок, яка раніше під час панелі пояснила відмову ФРН допомогти Україні зброєю, сказала, що це непросте для Німеччини питання. Вона додала, що у ці дні треба переконатись, що "дестабілізація не прийде з середини".

Водночас Бербок зазначила, що зараз у Берліні вивчають новий запит України щодо її потреб у озброєнні.

"Ми вивчаємо кожен запит, тому що ми стоїмо пліч-о-пліч поруч з вами і вашими громадянами… Ви попросили про шоломи, ми глянули, скільки шоломів ми можемо доставити. Я прошу вибачення, що це було тільки 5 тисяч. У нас тепер новий список і ми його вивчаємо, що ми маємо і що можемо зробити. І я думаю, дуже добре, що ми перебуваємо у чесному і відкритому діалозі щодо цього", - відповіла Кличку глава МЗС Німеччини.

Як повідомлялося, у парламенті Німеччини 17 лютого відхилили ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС про негайне надання Києву оборонного озброєння.

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