Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности потроллил немцев благодарностью за шлемы

Мэр Киева Виталий Кличко благодарен Германии за решение предоставить 5000 шлемов Украине, однако отмечает, что этого недостаточно для противостояния одной из сильнейших армий мира, стоящей перед дверями Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", Кличко взял слово во время панели на Мюнхенской конференции по безопасности, участие в панели принимала и глава МИД Германии Анналена Бербок.

Мэр Киева поблагодарил Германию, которая, по его словам, в последние годы инвестировала миллиарды в восстановление инфраструктуры и реформирования Украины. Но, отметил Кличко, в этой критической ситуации Украина оказалась перед одной из сильнейших армий в мире, поэтому нуждается в оборонном оружии.

"Мы готовы бороться, мы готовы защищать наши семьи, государство, города, граждан. Нам нужна поддержка. Спасибо за 5000 шлемов, но этого недостаточно. Мы не можем защитить нашу страну только с этим", - сказал Виталий Кличко.

Бербок, ранее во время панели объяснившая отказ ФРГ помочь Украине оружием, сказала, что это непростой для Германии вопрос. Она добавила, что в эти дни нужно убедиться, что "дестабилизация не придет изнутри".

В то же время Бербок отметила, что сейчас в Берлине изучают новый запрос Украины относительно ее потребностей в вооружении.

"Мы изучаем каждый запрос, потому что мы стоим плечом к плечу рядом с вами и вашими гражданами… Вы попросили о шлемах, мы посмотрели, сколько шлемов мы можем доставить. Я прошу прощения, что это было только 5 тысяч. У нас теперь новый список, и мы его изучаем на предмет, что у нас есть и что можем сделать. И я думаю, очень хорошо, что мы находимся в честном и открытом диалоге по этому поводу", - ответила Кличко глава МИД Германии.

Как сообщалось, в парламенте Германии 17 февраля отклонили инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении Киеву оборонного вооружения.

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