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Байден у п’ятницю виступить щодо російської кризи

П'ятниця, 18 лютого 2022, 18:35

Президент США Джо Байден у п’ятницю виступить із заявою щодо російської кризи. 

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

Звернення президента США заплановане на 16:00 за північноамериканським східним часом (23:00 за Києвом).

У Білому домі підкреслили, що Байден розповість про триваючі зусилля США зі стримування та дипломатії, а також про нарощування Росією військ на кордоні з Україною.

Виступ відбудеться після телефонної розмови Байдена з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО.

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У п’ятницю 18 лютого віцепрезидентка США Камала Гарріс та генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрілися з лідерами Литви, Латвії та Естонії на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, центральною темою розмови була російська загроза.

Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван у п’ятницю провів переговори в Брюсселі з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком.

У п’ятницю в США повідомили, що РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордонів України.

18 лютого в ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення на територію Росії, аргументуючи це тим, що Україна нібито готує наступальну операцію. 

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам про "український наступ".

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Російська криза США Байден Росія

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