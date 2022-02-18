Бельгію і Нідерланди накрив потужний шторм, є загиблі і постраждалі

Бельгія та Нідерланди серед низки інших країн Європи постраждали від потужного буревію, що валив дерева та зривав елементи будівель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійську Le Soir та нідерланський портал NOS.

У бельгійському Турне після поривів вітру впав будівельний кран, пошкодивши приміщення лікарні, де були люди. Попередньо повідомили про багатьох травмованих, деталі ще не відомі.

У місті Рансарт фрагмент будівлі обвалився на два припаркованих автомобілі, заблокувавши всередині одну дитину.

В іншому місті у Фландрії 18-річний хлопець у критичному стані після падіння на голову важкої гілки.

По всій країні рятувальники здійснюють десятки виїздів, щоб прибрати повалені дерева й зірвані елементи покрівлі.

У Нідерландах повідомляють про трьох загиблих внаслідок падіння дерев. В одному з випадків дерево впало на велосипедиста, в іншому - на автомобіль, всередині якого був водій.

На трасі А9 порив вітру перекинув фуру на легковик, що проїздив поруч.

В Гаазі евакуйовують кілька будинків через те, що шпиль прилеглої церкви почав розхитуватися від поривів вітру і може завалитися.

У Нідерландах сила вітру подекуди сягає 141 км/год.

Нагадаємо, від штормів цими днями потерпають низка приморських країн - Британія, Ірландія, Німеччина, Польща.