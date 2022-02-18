Бельгию и Нидерланды накрыл мощный шторм, есть погибшие и пострадавшие

Бельгия и Нидерланды среди других стран Европы пострадали от мощного урагана, который валил деревья и срывал элементы зданий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийскую Le Soir и нидерланский портал NOS.

В бельгийском Турне после порывов ветра упал строительный кран, повредив помещение больницы, где находились люди. Предварительно сообщают о многих травмированных, детали еще неизвестны.

В городе Рансарт фрагмент здания обрушился на два припаркованных автомобиля, заблокировав внутри одного ребенка.

В другом городе во Фландрии 18-летний парень в критическом состоянии после падения на голову тяжелой ветки.

По всей стране спасатели совершают десятки выездов, чтобы убрать поваленные деревья и сорванные элементы кровли.

В Нидерландах сообщают о трех погибших в результате падения деревьев. В одном из случаев дерево упало на велосипедиста, в другом – на автомобиль, внутри которого был водитель.

На трассе А9 порыв ветра перевернул фуру на легковик на соседней полосе.

В Гааге эвакуируют несколько домов из-за того, что шпиль близлежащей церкви начал раскачиваться под порывами ветра и может рухнуть.

В Нидерландах сила ветра местами достигает 141 км/ч.

Как уже сообщалось, от шквального ветра в последние дни пострадали ряд приморских стран – Британия, Ирландия, Германия, Польша.

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