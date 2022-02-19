США не відправлятимуть війська в Україну, але допоможуть фінансово

Сполучені Штати Америки не мають наміру відправляти своїх військових в Україну, проте надають фінансову допомогу.

Про це заявив президент США Джозеф Байден під час пресконференції у Білому домі, присвяченій російській кризі.

"Ми не будемо відправляти війська воювати в Україні, але ми продовжуватимемо підтримувати український народ. Минулого року Сполучені Штати надали Україні рекордну кількість допомоги в сфері безпеки для зміцнення її оборони — $650 мільйонів, від ракет Javelin до боєприпасів", - сказав Байден.

Він нагадав, що США раніше також надали Україні $500 мільйонів — на гуманітарну допомогу та економічну підтримку.

"А на початку цього тижня ми також оголосили про додаткову гарантію суверенної позики в розмірі до $1 мільярда для посилення економічної стійкості України. Сполучені Штати, наші союзники та партнери підтримають український народ. Ми притягнемо Росію до відповідальності за її дії. Захід єдиний і рішучий. Ми готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - додав Байден.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Як раніше повідомила "Українська правда", 18 лютого в ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення на територію Росії, аргументуючи це тим, що Україна нібито готує наступальну операцію. Надвечір російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".

В Міноборони та МЗС України наголосили, що Україна не планує "наступальних операцій" та "диверсій", та закликали міжнародну спільноту не залишати без реакції останні провокації.

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