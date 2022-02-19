Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять своих военных в Украину, однако оказывают финансовую помощь.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной российскому кризису.

"Мы не будем отправлять войска воевать в Украину, но мы будем продолжать поддерживать украинский народ. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине рекордное количество помощи в сфере безопасности для укрепления ее обороны – $650 миллионов, от ракет Javelin до боеприпасов", - сказал Байден.

Он напомнил, что США ранее также предоставили Украине 500 миллионов долларов — на гуманитарную помощь и экономическую поддержку.

"А в начале этой недели мы также объявили о дополнительной гарантии суверенного займа в размере $1 миллиарда для усиления экономической устойчивости Украины. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры поддержат украинский народ. Мы привлечем Россию к ответственности за ее действия. Запад един и решителен. Мы готовы ввести жесткие санкции против России, если она вторгнется в Украину", - добавил Байден.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Как ранее сообщила "Украинская правда", 18 февраля в ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения на территорию России, аргументируя это тем, что Украина якобы готовит наступательную операцию. К вечеру российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР".

В Минобороны и МИД Украины отметили, что Украина не планирует никаких наступательных операций и диверсий, и призвали мировое сообщество не оставлять без реакции последние провокации.

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