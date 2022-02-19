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Болгария обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Суббота, 19 февраля 2022, 15:32

Болгария присоединилась к кругу стран ЕС, заключившим двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи в Мюнхене с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым, пишет "Европейская правда".

"У наших стран общие энергетические вызовы, которые можем преодолевать вместе. Приветствую подписание совместной декларации Украины и Болгарии в поддержку европейской перспективы нашего государства! Благодарен за поддержку!", - написал Зеленский в Twitter.

Болгария стала восьмой страной, подписавшей такую ​​декларацию с Украиной.

Напомним, 15 декабря Словения присоединилась к кругу стран ЕС, которые заключили двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины, став седьмой такой страной.

Как писала ЕвроПравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Детальнее об этом – в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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Болгария

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