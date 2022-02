Болгария обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Болгария присоединилась к кругу стран ЕС, заключившим двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи в Мюнхене с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым, пишет "Европейская правда".

"У наших стран общие энергетические вызовы, которые можем преодолевать вместе. Приветствую подписание совместной декларации Украины и Болгарии в поддержку европейской перспективы нашего государства! Благодарен за поддержку!", - написал Зеленский в Twitter.

Met with 🇧🇬 Prime Minister @KirilPetkov on the sidelines of the #MSC. Our countries have common energy challenges that we can overcome together. I commend the signing of the Joint 🇺🇦-🇧🇬 Declaration in support of our country's European perspective! Thank you for your support!