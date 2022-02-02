Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем'єр Португалії отримав позитивний тест на COVID через два дні після виборів 

Середа, 2 лютого 2022, 08:38

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта у вівторок отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомило видання Publico, пише "Європейська правда".

У офісі Кошти зазначили, що інфекцію виявили під час звичайного самотестування, а пізніше її підтвердив інший тест на антиген. 

Наразі 60-річний прем’єр переносить інфекцію безсимптомно і перебуватиме в ізоляції сім днів.

Під керівництвом Кошти Португалія успішно розгорнула вакцинацію від COVID-19, що дало їй один із найвищих у світі показників імунізації – 93 відсотки. 

Проте країна все ще стикається з рекордною кількістю заражених через поширення штаму "Омікрон".

У неділю Кошта святкував перемогу на загальних виборах Португалії, де його Соціалістична партія несподівано здобула абсолютну більшість.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Португалія Коронавірус

Статті

Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою

Київ лібералізує умови торгівлі з країною, яка є четвертим за обсягом ринком збуту вітчизняних товарів. Проте український бізнес цьому зовсім не радий.
2 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Але шокуючі заяви німецького віцеадмірала та резонанс, який вони спричинили - багатьох змусили замислитися і зробити висновки...
1 лютого 2022 — Христина Бондарєва, Сергій Сидоренко, Європейська правда

З Риму не втечеш: як лідера Італії вмовили йти на другий термін і що це означає для України

Результат президентських виборів в Італії став цілком позитивним для України. І це - на тлі ризиків перемоги відверто пропутінських кандидатів. 
1 лютого 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди