Прем'єр Португалії отримав позитивний тест на COVID через два дні після виборів 

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта у вівторок отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомило видання Publico, пише "Європейська правда".

У офісі Кошти зазначили, що інфекцію виявили під час звичайного самотестування, а пізніше її підтвердив інший тест на антиген.

Наразі 60-річний прем’єр переносить інфекцію безсимптомно і перебуватиме в ізоляції сім днів.

Під керівництвом Кошти Португалія успішно розгорнула вакцинацію від COVID-19, що дало їй один із найвищих у світі показників імунізації – 93 відсотки.

Проте країна все ще стикається з рекордною кількістю заражених через поширення штаму "Омікрон".

У неділю Кошта святкував перемогу на загальних виборах Португалії, де його Соціалістична партія несподівано здобула абсолютну більшість.

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