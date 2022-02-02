Премьер Португалии получил положительный тест на COVID спустя два дня после выборов

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщило издание Publico, пишет "Европейская правда".

В офисе Кошты отметили, что инфекцию обнаружили во время обычного самотестирования, а позже ее подтвердил другой тест на антиген.

60-летний премьер переносит инфекцию бессимптомно и будет находиться в изоляции семь дней.

Под руководством Кошты Португалия успешно развернула вакцинацию от COVID-19, что дало ей один из самых высоких в мире показателей иммунизации – 93 процента.

Однако страна все еще сталкивается с рекордным количеством зараженных из-за распространения штамма "Омикрон".

В воскресенье Кошта праздновал победу на всеобщих выборах Португалии, где его Социалистическая партия неожиданно одержала абсолютное большинство.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды