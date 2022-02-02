Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Премьер Португалии получил положительный тест на COVID спустя два дня после выборов

Среда, 2 февраля 2022, 08:38

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщило издание Publico, пишет "Европейская правда".

В офисе Кошты отметили, что инфекцию обнаружили во время обычного самотестирования, а позже ее подтвердил другой тест на антиген.

60-летний премьер переносит инфекцию бессимптомно и будет находиться в изоляции семь дней.

Под руководством Кошты Португалия успешно развернула вакцинацию от COVID-19, что дало ей один из самых высоких в мире показателей иммунизации – 93 процента.

Однако страна все еще сталкивается с рекордным количеством зараженных из-за распространения штамма "Омикрон".

В воскресенье Кошта праздновал победу на всеобщих выборах Португалии, где его Социалистическая партия неожиданно одержала абсолютное большинство.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Португалия Коронавирус

Статьи

Энергетический фронт: как международные партнеры могут помочь Украине

В какой помощи нуждается Украина, чтобы избежать обострения энергетического кризиса? Ведь этот кризис способен существенно ослабить страну перед многочисленными вызовами для безопасности (укр.)
2 февраля 2022 — Ольга Белькова, Оператор ГТС Украины

Шесть приоритетов движения Украины в НАТО: как Зеленскому нужно изменить программу на 2022 год

Мы определили приоритетные предложения, требующие внесения в ГНП Украина-НАТО, которую должен утвердить президент... (укр.)
2 февраля 2022 — Совет общественного надзора за выполнением програм Украина-НАТО

Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой

Киев либерализирует условия торговли со страной, являющейся четвертым по объему рынком сбыта отечественных товаров. Но украинский бизнес этому совсем не рад (укр.)
2 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда