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США, НАТО, ОБСЄ і ЄС продовжать зусилля для стримування РФ від нападу на Україну

Середа, 2 лютого 2022, 10:56

США, НАТО, ОБСЄ та ЄС зобов'язалися продовжити шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії Росії проти України.

Про це повідомили у Держдепартаменті США у вівторок, пише "Європейська правда".

1 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, чинним головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігневом Рау та верховним представником ЄС Жозепом Боррелем, зазначив речник Держдепу Нед Прайс.

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За його словами, Блінкен підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та обговорив дипломатичні взаємодії з Росією на тлі нарощування російської військової могутності біля кордонів України. 

"Учасники домовилися продовжувати тісну координацію та зобов'язалися шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії проти України", - заявив Нед Прайс.

Напередодні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, у якій наполіг, що російське вторгнення в Україну матиме важкі наслідки.

Блінкен і Лавров обговорювали письмову відповідь США на пропозиції Росії щодо так званих "гарантій безпеки".

Лавров раніше заявляв, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

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США Альянс ОБСЄ Росія

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