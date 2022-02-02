Суд ЄС відхилив скаргу Польщі на рішення Єврокомісії не штрафувати "Газпром"

Суд Європейського Союзу відхилив скаргу польської компанії PGNiG на рішення Європейської комісії за підсумками антимонопольних справ щодо російського монополіста "Газпром".

Про це йдеться у тексті рішення суду, пише "Європейська правда".

Суд став на бік єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер у її великій антимонопольній справі проти "Газпрому", підтримавши її рішення від 2018 року щодо ухвалення зобов'язань від російського енергетичного гіганта.

Єврокомісія сім років вивчала ділові операції "Газпрому" в Європі, звинувачуючи російський концерн у перешкоджанні конкуренції та завищенні цін на постачання газу до Східної Європи. "Газпром" заперечував звинувачення.

У результаті Єврокомісія не стала штрафувати "Газпром", проте поклала на нього низку юридичних зобов'язань, щоб уможливити постачання газу за конкурентними цінами до Центральної та Східної Європи.

Польща та інші країни, які постраждали від монопольної практики "Газпрому", були незадоволені, що російський концерн не був покараний. Штраф міг досягти 10% річного обігу монополіста. У результаті рішення Єврокомісії оскаржила польська компанія PGNiG.

Судді ухвалили, що рішення Єврокомісії не містило жодних "процесуальних чи суттєвих помилок, на які посилається заявник".

Рішення винесено під час поновлення антимонопольного контролю ЄС щодо "Газпрому". Після скарги на російську компанію з Польщі антимонопольний орган Брюсселя у жовтні почав збирати докази того, чи можна звинуватити у зростанні цін на енергоносії незаконну діяльність якогось із основних постачальників газу блоку.

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