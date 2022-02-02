Суд ЕС отклонил жалобу Польши на решение Еврокомиссии не штрафовать "Газпром"

Суд Европейского Союза отклонил жалобу польской компании PGNiG на решение Европейской комиссии по результатам антимонопольных дел в отношении российского монополиста "Газпром".

Об этом говорится в тексте решения суда, пишет "Европейская правда".

Суд принял сторону еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в большом антимонопольном деле против "Газпрома", поддержав ее решение от 2018 года по принятию обязательств от российского энергетического гиганта.

Еврокомиссия семь лет изучала деловые операции "Газпрома" в Европе, обвиняя российский концерн в препятствовании конкуренции и завышении цен на поставку газа в Восточную Европу. "Газпром" отрицал обвинения.

В результате Еврокомиссия не стала штрафовать "Газпром", однако возложила на него ряд юридических обязательств, чтобы предотвратить поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.

Польша и другие страны, пострадавшие от монопольной практики "Газпрома", были недовольны тем, что российский концерн не был наказан. Штраф мог добиться 10% годового оборота монополиста. В результате решения Еврокомиссии обжаловала польская компания PGNiG.

Судьи приняли, что решение Еврокомиссии не содержало никаких "процессуальных или существенных ошибок, на которые ссылается заявитель".

Решение вынесено при возобновлении антимонопольного контроля ЕС за "Газпромом". После жалобы на российскую компанию от Польши антимонопольный орган Брюсселя в октябре начал собирать доказательства того, можно ли обвинить в росте цен на энергоносители незаконную деятельность какого-либо из основных поставщиков газа для блока.

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