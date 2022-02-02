Інфляція в єврозоні прискорилася до нового рекорду в 5,1%

Інфляція в єврозоні прискорилася до рекордних 5,1% у січні, всупереч очікуванням уповільнення.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оперативною оцінкою Євростату, високі ціни здебільшого були зумовлені енергоносіями, вартість яких зросла до 28,6% у порівнянні з 25,9% у грудні.

Далі найбільше збільшення цін було на продукти харчування, які зросли на 5,2% після зростання на 4,7% минулого місяця.

Найбільше споживачі постраждали від різкого зростання цін у Литві (12,2%), Естонії (11,7%) та Бельгії (8,5%). Інфляція була найнижчою у Франції (3%), але навіть там ціни перевищили цільовий показник у 2%.

Європейський центробанк вже давно стверджує, що високі темпи інфляції, спричинені стрибками цін через енергоресурси, мають згодом зникнути та опуститися нижче за цільовий рівень у 2% у 2023 та 2024 роках.

Однак на останній нараді з питань політики у грудні деякі члени Ради керуючих ЄЦБ попередили, що інфляція "легко може перевищити 2 відсотки" з огляду на те, що вона неодноразово перевищувала їхні очікування.

Головний економіст Бундесбанку Єнс Ульбріх попередив у понеділок, що останні інфляційні тенденції передбачають необхідність "помітного перегляду у бік підвищення" прогнозів інфляції в Німеччині, опублікованих у грудні.

Але багато хто очікує, що ЄЦБ збереже політику без змін на засіданні в четвер, оскільки він чекає будь-яких істотніших сигналів до березня, коли будуть доступні нові прогнози.

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