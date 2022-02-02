Инфляция в еврозоне ускорилась до нового рекорда в 5,1%

Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 5,1% в январе, вопреки ожиданиям замедления.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Согласно оперативной оценке Евростата, высокие цены в большинстве своем были обусловлены энергоносителями, стоимость которых выросла до 28,6% по сравнению с 25,9% в декабре.

Дальше наибольшее увеличение цен было на продукты питания, выросшие на 5,2% после роста на 4,7% в прошлом месяце.

Больше всего потребители пострадали от резкого роста цен в Литве (12,2%), Эстонии (11,7%) и Бельгии (8,5%). Инфляция была самой низкой во Франции (3%), но даже там цены превысили целевой показатель в 2%.

Европейский центробанк уже давно утверждает, что высокие темпы инфляции, вызванные скачками цен через энергоресурсы, должны исчезнуть и опуститься ниже целевого уровня в 2% в 2023 и 2024 годах.

Однако на последнем совещании по вопросам политики в декабре некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ предупредили, что инфляция "легко может превысить 2 процента", учитывая, что она неоднократно превышала их ожидания.

Главный экономист Бундесбанка Йенс Ульбрих предупредил в понедельник, что последние инфляционные тенденции предполагают необходимость "заметного пересмотра в сторону повышения" прогнозов инфляции в Германии, опубликованных в декабре.

Но многие ожидают, что ЕЦБ сохранит политику без изменений на заседании в четверг, поскольку он ожидает каких-либо существенных сигналов до марта, когда будут доступны новые прогнозы.

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