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Польща закликала своїх громадян покинути південно-східні регіони України

Понеділок, 21 лютого 2022, 09:14

Польща закликала своїх громадян залишити південно-східні регіони України, зокрема Крим та тимчасово окуповані території ОРДЛО.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Польщі, пише "Європейська правда".

З огляду на зростаючу напруженість та нестабільну ситуацію з безпекою на південному сході України МЗС радить утриматися від будь-яких поїздок у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, місто Севастополь та Автономну Республіку Крим.

"Громадяни Польщі, які перебувають у цих районах України, мають покинути їх. Щодо решти України МЗС не рекомендує необов'язкові поїздки", - заявили у відомстві.

Раніше уряди Німеччини та Австрії наполегливо закликали своїх громадян, що опинилися в Україні, якнайшвидше залишити її територію через загрозу російського нападу.

Це повідомлення уряду з’явилося вже після того, як ключовий авіаперевізник Німеччини, Lufthansa, оголосив, що с понеділка припиняє регулярні авіарейси до Києва, тож можливості евакуюватися до Німеччину вже стали обмеженими.

З аналогічною рекомендацією виступила і Франція. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив, що він не впевнений, що Путін ухвалив рішення про напад на Україну.

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Польща Російська криза

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