Посольство США попередило американців у РФ про загрозу нападів у Москві та Санкт-Петербурзі

Посольство США в Москві опублікувало попередження для американців, які перебувають у Росії, про загрозу нападів у людних громадських місцях і транспорті.

Про це йдеться у заяві на сайті посольства, пише "Європейська правда".

"За даними джерел ЗМІ, існують загрози нападу на торгові центри, залізничні станції та станції метро, ​​та інші місця масового скупчення людей у ​​великих містах, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також у районах підвищеної напруги вздовж кордону Росії з Україною", - йдеться у заяві.

Американців, які перебувають у Росії, закликають бути пильними в місцях, які часто відвідують туристи із західних країн, повідомляти рідним і близьким про свою безпеку й мати при собі паспорт США з чинною російською візою.

Громадян США закликали також мати план евакуації на випадок, якщо доведеться покинути Росію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден готовий зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним для обговорення безпекових питань, за умови, що до того часу Росія не почне нове вторгнення в Україну.

Читайте також: Мюнхенська не зрада: як Путін об'єднав світ навколо України та які кроки готує Захід.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди