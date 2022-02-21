Посольство США предупредило американцев в РФ об угрозе нападений в Москве и Санкт-Петербурге

Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для находящихся в России американцев об угрозе нападений в людных общественных местах и ​​транспорте.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, пишет "Европейская правда".

"По данным источников СМИ, существуют угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро ​​и другие места массового скопления людей в больших городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", - говорится в заявлении.

Американцев, находящихся в России, призывают быть бдительными в местах, часто посещаемых туристами из западных стран, сообщать родным и близким о себе и иметь при себе паспорт США с действующей российской визой.

Граждан США призвали также иметь план эвакуации на случай, если придется покинуть Россию.

Напомним, президент США Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов безопасности, при условии, что к тому времени Россия не начнет новое вторжение в Украину.

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