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Глава МЗС Німеччини закликала Кремль до переговорів

Понеділок, 21 лютого 2022, 10:50

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила дії РФ та закликала Кремль до переговорів.

Як пише "Європейська правда", її коментар перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС наводить Spiegel.

Анналена Бербок заявила, що дії російської влади зараз - "абсолютно безвідповідальна гра". 

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Вона зауважила, що життя величезної кількості людей на Донбасі зараз під великою загрозою, у прифронтових районах на сході України є ризики проблем з електропостачанням і водою.

"Не грайтеся з людськими життями… Повертайтесь за стіл переговорів, ми чекаємо на вас", - сказала Бербок, звертаючись до Путіна. 

Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого Анналена Бербок закликала міжнародну спільноту не вживати щодо нинішньої напруги термін "українська криза", а називати її "російською кризою", тому що вона створена діями РФ. 

Також глава МЗС підтвердила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції Заходу. 

Водночас вона продовжила захищати позицію Берліна щодо постачання зброї Україні.

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Російська криза Німеччина

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