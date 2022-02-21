Глава МЗС Латвії: Росія відповідальна за все, що відбувається на Донбасі

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс заявив про необхідність узгодити пакет санкцій проти РФ на випадок подальшого загострення на Донбасі.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Те що відбувається на Донбасі, чітка відповідальність Росії. І їхнє рішення не виводити війська з Білорусі, хоча вони кажуть, що це лише тимчасове продовження, це чіткий знак, що ми повинні переходити від слів до підготовки певних заходів. Навіть якщо, на мою думку, сьогодні ми не зможемо погодити пакет санкцій, ми повинні почати політичний і юридичний процес, щоб все було готово, якщо ситуація справді погіршиться", - сказав

За його словами, санкційний пакет має включати зупинку газопроводу "Північний потік-2" і заходи у фінансовому секторі.

"Ми також говоримо про експортний контроль і зупинку продажу технологій", - додав міністр.

Зазначимо, що на зустріч європейських міністрів запросили і главу МЗС України Дмитра Кулебу. У розмові із журналістами він схвально висловився про ініціативу безпекового саміту за участі президентів США й РФ, зазначивши, що Україна підтримує всі спроби розрядити напругу дипломатичними методами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден готовий зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним для обговорення безпекових питань, за умови, що до того часу Росія не почне нове вторгнення в Україну.

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