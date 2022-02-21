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Глава МИД Германии призвала Кремль к переговорам

Понедельник, 21 февраля 2022, 10:50

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила действия РФ и призвала Кремль к переговорам.

Как пишет "Европейская правда", ее комментарий перед встречей министров иностранных дел ЕС приводит Spiegel.

Анналена Бербок заявила, что действия российских властей сейчас – "совершенно безответственная игра".

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Она отметила, что жизнь огромного количества людей в Донбассе сейчас под большой угрозой, в прифронтовых районах на востоке Украины есть риски проблем с электроснабжением и водой.

"Не играйтесь с человеческими жизнями... Возвращайтесь за стол переговоров, мы ждем вас", - сказала Бербок, обращаясь к Путину.

Напомним, в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Анналена Бербок призвала международное сообщество не употреблять в отношении нынешнего напряжения термин "украинский кризис", а называть его "российским кризисом", потому что оно создано действиями РФ.

Глава МИД подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции Запада.

В то же время, она продолжила защищать позицию Берлина по поводу поставки оружия Украине.

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Российский кризис Германия

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