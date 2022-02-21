Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС розгорне в Україні дорадчу військову місію – Кулеба

Понеділок, 21 лютого 2022, 13:08

Київ і Брюссель досягли принципової домовленості щодо розгортання дорадчої військової місії ЄС в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

"Ми домовилися, що ЄС розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію. Параметри цієї місії, час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципове рішення ухвалене, і це буде важливий політичний сигнал про збільшення присутності Євросоюзу в Україні, про початок такого співробітництва саме у військовій сфері", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що місія буде дорадчо-тренувальною, про бойові підрозділи не йдеться.

"Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення", - сказав міністр.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Європейському Союзі підтвердили, що розглядають питання започаткування нової військово-навчальної місії в Україні.

ЄС наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

Дивіться також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба

Статті

Зеленський у Мюнхені: що почув Захід у промові українського президента

Теза Володимира Зеленського про нову архітектуру європейської безпеки працює на інтереси РФ і відверто небезпечна для України.
21 лютого 2022 — Дмитро Шульга, Міжнародний фонд "Відродження"

Трюдо під тиском: що змусило Канаду розблокувати поставки зброї в Україну

Тиск суспільства та опозиції змусив уряд Канади розблокувати надання зброї Україні. Чи стане перший пакет такої допомоги й останнім?
21 лютого 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди

Мюнхенська не зрада: як Путін об'єднав світ навколо України та які кроки готує Захід

Під час телефонної розмови з лідерами кількох держав Байден переконував тих, що Путін, з яким він спілкувався телефоном, втратив відчуття реальності...
20 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Мюнхена