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ЕС развернет в Украине совещательную военную миссию – Кулеба

Понедельник, 21 февраля 2022, 13:08

Киев и Брюссель достигли принципиальной договоренности о развертывании совещательной военной миссии ЕС в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы договорились, что ЕС развернет в Украине совещательную тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии, время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиальное решение принято, и это будет важный политический сигнал об увеличении присутствия Евросоюза в Украине, о начале такого сотрудничества именно в военной сфере", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что миссия будет совещательно-тренировочной, о боевых подразделениях речь не идет.

"Но очень важно, что эта инициатива дошла до своего логического завершения", - сказал министр.

Напомним, в октябре прошлого года в Европейском Союзе подтвердили, что рассматривают вопрос создания новой военно-учебной миссии в Украине.

ЕС создал две гражданские миссии в Украине, крупнейшая из них – Консультативная миссия Европейского Союза, в которой работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины, с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.

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Кулеба

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