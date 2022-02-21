Кулеба: ЄС готовий до санкцій проти РФ, обговорюється лише, що має бути тригером

Європейський Союз демонструє готовність запровадження санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну, але обговорюється, коли саме це має бути зроблено.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після участі у засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я закликав Європейський Союз зараз ухвалити прийманні окремі санкції проти РФ, оскільки для цього є достатньо підстав. У цьому ж зв’язку ми обговорили, що має бути тригером для повного пакета санкцій", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що побачив готовність ЄС застосовувати "повний пакет найважчих санкцій".

"І триває дискусія, в який момент це має статися, тобто що саме має зробити Росія, щоб ці санкції були застосовані", - сказав він.

Кулеба також розповів, що закликав міністрів надати Україні європейську перспективу. "Це буде чіткий сигнал Путіну, що щоб він не робив, рух України є незворотнім і її ніхто не залишить сам на сам з Росією. І це був би потужний сигнал українській громадськості", - сказав міністр.

Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого президент України Володимир Зеленський закликав до превентивних санкцій для стримування РФ та заявив, що вони не матимуть сенсу, якщо вони будуть застосовані вже після російського вторгнення.

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