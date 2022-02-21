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Кулеба: ЕС готов к санкциям против РФ, обсуждается только, что должно быть триггером

Понедельник, 21 февраля 2022, 13:16

Европейский Союз демонстрирует готовность введения санкций против России в случае вторжения в Украину, но обсуждается, когда это должно быть сделано.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Я призвал Европейский Союз сейчас принять приемку отдельных санкций против РФ, поскольку для этого достаточно оснований. В этой же связи мы обсудили, что должно быть триггером для полного пакета санкций", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что увидел готовность ЕС применять "полный пакет тяжелых санкций".

"И продолжается дискуссия, в какой момент это должно произойти, то есть, что именно должна сделать Россия, чтобы эти санкции были применены", - сказал он.

Кулеба также рассказал, что призвал министров предоставить Украине европейскую перспективу. "Это будет четкий сигнал Путину, что если бы он не делал, движение Украины необратимо и ее никто не оставит один на один с Россией. И это был бы мощный сигнал украинской общественности", - сказал министр.

Напомним, в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал к превентивным санкциям для сдерживания РФ и заявил, что они не будут иметь смысла, если они будут применены уже после российского вторжения.

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Кулеба Российский кризис санкции

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