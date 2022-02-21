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Литва вимагає додаткових санкцій ЄС проти Білорусі за розміщення військ РФ

Понеділок, 21 лютого 2022, 14:53

Литва виступає за те, щоб ЄС ввів додаткові санкції проти Білорусі за розміщення російських військ на тлі останньої напруженості між Москвою та Києвом.

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр наголосив, що ситуація у Білорусі "драматично змінилася". 

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"Білорусь допускає використання своєї території для військових дій Росії, так само ми повинні говорити про санкції проти білоруського режиму", - заявив глава литовської дипломатії. 

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив у неділю, що спільні навчання з російськими військовими, які мали завершитися у ці вихідні, буде продовжено. 

За словами Ландсбергіса, це змінює ситуацію з безпекою не лише в Україні, а й у країнах Балтії та Польщі. 

"Вимушені визнати, що те, що ми бачимо, - це дуже повільна окупація території та держави Білорусь", - сказав міністр.

Ландбергіс припустив, що обмежувальні заходи можуть бути спрямовані на експорт нафти та калію.

На початку лютого Білорусь запровадила заборону на залізничний транзит окремих товарів з Литви після того, як Вільнюс зупинив транзит калійних добрив із Білорусі.

У понеділок прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко пригрозив перекрити експорт деревини до Литви та обмежити імпорт запчастин та вживаного одягу.

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Російська криза Литва Білорусь санкції

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