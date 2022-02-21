Литва вимагає додаткових санкцій ЄС проти Білорусі за розміщення військ РФ

Литва виступає за те, щоб ЄС ввів додаткові санкції проти Білорусі за розміщення російських військ на тлі останньої напруженості між Москвою та Києвом.

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр наголосив, що ситуація у Білорусі "драматично змінилася".

"Білорусь допускає використання своєї території для військових дій Росії, так само ми повинні говорити про санкції проти білоруського режиму", - заявив глава литовської дипломатії.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив у неділю, що спільні навчання з російськими військовими, які мали завершитися у ці вихідні, буде продовжено.

За словами Ландсбергіса, це змінює ситуацію з безпекою не лише в Україні, а й у країнах Балтії та Польщі.

"Вимушені визнати, що те, що ми бачимо, - це дуже повільна окупація території та держави Білорусь", - сказав міністр.

Ландбергіс припустив, що обмежувальні заходи можуть бути спрямовані на експорт нафти та калію.

На початку лютого Білорусь запровадила заборону на залізничний транзит окремих товарів з Литви після того, як Вільнюс зупинив транзит калійних добрив із Білорусі.

У понеділок прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко пригрозив перекрити експорт деревини до Литви та обмежити імпорт запчастин та вживаного одягу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди