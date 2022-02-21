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Литва требует дополнительных санкций ЕС против Беларуси за размещение войск РФ

Понедельник, 21 февраля 2022, 14:53

Литва выступает за то, чтобы ЕС ввел дополнительные санкции против Беларуси за размещение российских войск на фоне последней напряженности между Москвой и Киевом.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министр подчеркнул, что ситуация в Беларуси "драматически изменилась".

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"Беларусь допускает использование своей территории для военных действий России, так же мы должны говорить о санкциях против белорусского режима", - заявил глава литовской дипломатии.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил в воскресенье, что совместные учения с российскими военными, которые должны были завершиться в эти выходные, будут продолжены.

По словам Ландсбергиса, это изменяет ситуацию с безопасностью не только в Украине, но и в странах Балтии и Польши.

"Вынуждены признать, что то, что мы видим - это очень медленная оккупация территории и государства Беларусь", - сказал министр.

Ландбергис предположил, что ограничительные меры могут быть ориентированы на экспорт нефти и калия.

В начале февраля Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы после того, как Вильнюс остановил транзит калийных удобрений из Беларуси.

В понедельник премьер-министр Беларуси Роман Головченко пригрозил перекрыть экспорт древесины в Литву и ограничить импорт запчастей и подержанной одежды.

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Российский кризис Литва Беларусь санкции

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