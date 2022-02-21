Литва требует дополнительных санкций ЕС против Беларуси за размещение войск РФ
Литва выступает за то, чтобы ЕС ввел дополнительные санкции против Беларуси за размещение российских войск на фоне последней напряженности между Москвой и Киевом.
Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Министр подчеркнул, что ситуация в Беларуси "драматически изменилась".
"Беларусь допускает использование своей территории для военных действий России, так же мы должны говорить о санкциях против белорусского режима", - заявил глава литовской дипломатии.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил в воскресенье, что совместные учения с российскими военными, которые должны были завершиться в эти выходные, будут продолжены.
По словам Ландсбергиса, это изменяет ситуацию с безопасностью не только в Украине, но и в странах Балтии и Польши.
"Вынуждены признать, что то, что мы видим - это очень медленная оккупация территории и государства Беларусь", - сказал министр.
Ландбергис предположил, что ограничительные меры могут быть ориентированы на экспорт нефти и калия.
В начале февраля Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы после того, как Вильнюс остановил транзит калийных удобрений из Беларуси.
В понедельник премьер-министр Беларуси Роман Головченко пригрозил перекрыть экспорт древесины в Литву и ограничить импорт запчастей и подержанной одежды.