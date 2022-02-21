Шольц у понеділок проведе телефонну розмову з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує у понеділок зателефонувати президенту Росії Владіміру Путіну.

Про це повідомив речник німецького уряду, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Речник також сказав, що уряд Німеччини хоче запровадити санкції лише в тому випадку, якщо Росія атакуватиме Україну, "але не раніше".

В німецькому уряді сподіваються, що Росія погодиться на запропонований саміт зі Сполученими Штатами.

Шольц і Путін зустрічалися в Москві минулого тижня та обговорили нарощування російських військ на кордоні з Україною.

У неділю ввечері Шольц провів тривалі дискусії з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо російської кризи.

Нагадаємо, після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом Єлисейський палац повідомив, що останні в цілому згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників.

У Білому домі підтвердили таку готовність Байдена і наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну.

У Кремлі заявили, що з приводу зустрічі президента РФ Владіміра Путіна та президента США Джо Байдена конкретних планів немає, але це потенційно можливо, якщо лідери так вирішать.

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