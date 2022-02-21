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Британія та її союзники посилюють підготовку до найгіршого сценарію - глава МЗС

Понеділок, 21 лютого 2022, 14:29

Велика Британія та її союзники по НАТО посилюють підготовку до найгіршого сценарію в Україні.

Про це написала у Twitter міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє "Європейська правда".

"Потрібно продовжувати дипломатію, але російське вторгнення в Україну виглядає дуже вірогідним. Ми повинні зробити ціну для Росії нестерпно високою", - написала Трасс.

Раніше Трасс запевнила, що у випадку вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій. Міністр коментувала заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав, що санкції потрібні до вторгнення, а не "після бомбардування".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наявні дані свідчать про те, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року.

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Російська криза Велика Британія

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