Британія та її союзники посилюють підготовку до найгіршого сценарію - глава МЗС

Велика Британія та її союзники по НАТО посилюють підготовку до найгіршого сценарію в Україні.

Про це написала у Twitter міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє "Європейська правда".

"Потрібно продовжувати дипломатію, але російське вторгнення в Україну виглядає дуже вірогідним. Ми повинні зробити ціну для Росії нестерпно високою", - написала Трасс.

Met @jensstoltenberg @NATO. Diplomacy must be pursued but a Russian invasion of Ukraine looks highly likely. The UK and allies are stepping up preparations for the worst case scenario. We must make the cost for Russia intolerably high. pic.twitter.com/RNXGSaQBAQ