У премьера Британии заявили, что путинский план вторжения в Украину уже запущен

Представитель премьера Британии заявил, что план президента России Владимира Путина по вторжению в Украину фактически "уже начался".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

"Разведанные, которые мы видим, свидетельствуют о том, что Россия намерена приступить к вторжению и что план президента Путина фактически уже начался. Мы видим, что элементы российского сценария, которые мы ожидаем увидеть в определенных ситуациях, начинают воспроизводиться в реальном времени", - сказал пресс-секретарь британского премьера.

Он подчеркнул, что разведданные указывают, что РФ все еще намерена начать вторжение и "мы готовы действовать при необходимости".

"Но самое важное, что мы все еще думаем, что есть окно для дипломатии – как мы убедились во время обсуждений в выходные – и мы хотим его исследовать".

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что Британия и ее союзники по НАТО усиливают подготовку к худшему сценарию в Украине.

Ранее Трасс заверила, что в случае вторжения Россия получит пакет жестких экономических санкций. Министр комментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что санкции нужны до вторжения, а не "после бомбардировки".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года.

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