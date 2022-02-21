Радник Байдена: ймовірність дипломатичного рішення російської кризи зменшується щогодини

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден в принципі готовий зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним, якщо вторгнення не відбудеться, але цей сценарій все ще виглядає ймовірним.

Про це він сказав телеканалу ABC News, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден весь час чітко давав зрозуміти, що він готовий до будь-якого способу. Він готовий до участі в дипломатії високого рівня, щоб вирішити все мирним шляхом, і він однаково готовий згуртувати наших союзників і партнерів, щоб накласти на Росію витрати та наслідки, якщо вони вирішать вторгнутися", – сказав Салліван.

"Він вчора вказав президенту Франції, що в принципі буде готовий зустрітися з Путіним, якщо президент Путін відмовиться від вторгнення. Ми не можемо сказати нічого, крім того, що все вказує на те, що Росія все ще просувається вперед", - зазначив він.

Салліван вказав, що вікно для дипломатії залишатиметься відкритим, доки не буде більш значущих військових дій, але це вікно стає все меншим з часом.

"Ми ніколи не втрачаємо надію на дипломатію, поки не полетять ракети або не поїдуть танки. Ми багато місяців наполегливо працювали з нашими союзниками та партнерами, щоб змусити Росію серйозно сісти за стіл, навіть учора президент заявив про свою готовність це зробити. Росія не демонструвала такого роду готовність зі свого боку. Імовірність дипломатичного рішення, враховуючи переміщення військ росіян, щогодини зменшується", - сказав радник.

Відповідаючи на запитання, чи буде достатньо санкцій, щоб зупинити Росію, не посилаючи американські війська в Україну, Салліван сказав, що США налаштовані ввести санкції в довгостроковій перспективі, щоб задушити амбіції Росії без використання наземних сил.

Раніше речник прем’єра Британії заявив, що план президента Росії Владіміра Путіна щодо вторгнення в Україну фактично "вже розпочався".

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